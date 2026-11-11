Дрозденко: в портовой зоне Усть–Луга в Ленобласти от ударов БПЛА произошел пожар

Возгорание произошло в результате атаки БПЛА в Ленинградской области Дрозденко: в портовой зоне Усть–Луга в Ленобласти от ударов БПЛА произошел пожар

Москва11 ноя Вести.В результате ударов беспилотников произошло возгорание в портовой зоне Усть–Луга в Ленинградской области, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Предварительно в результате атаки БПЛА есть попадание в портовой зоне Усть–Луга, произошло возгорание, необходимые силы и средства преступили к тушению написал чиновник

По его словам, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции в Усть-Луге. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее губернатор сообщил о ликвидации 146 БПЛА в небе над Ленинградской областью.