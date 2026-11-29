Пожар в селе Каменка Нижегородской области унес жизнь пожилой женщины В селе Каменка Пильнинского округа 70-летняя женщина погибла при пожаре

Москва29 ноя Вести.В Пильнинском округе Нижегородской области при пожаре погибла 70-летняя женщина. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону на платформе MAX.

К сожалению, несмотря на все усилия спасателей, огонь унес жизнь 70-летней женщины говорится в публикации

Отмечается, что трагедия произошла в доме на Советской улице в селе Каменка. Огонь охватил 108 квадратных метров. Его тушили 13 человек личного состава и пять единиц техники МЧС России.

По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Муж погибшей рассказал: вернувшись из бани, они почувствовали запах электропроводки. Тогда не обратили на это внимание, но вечером, когда ужинали, запах стал сильнее. Мужчина вышел в сени и увидел, что там стоит густой дым. Ему удалось выбраться на улицу через окно кочегарки. Надеясь спасти супругу, он разбил кухонное окно и звал ее, но она уже не откликнулась.