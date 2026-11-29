Москва29 нояВести.В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска потушили пожар на предприятии. Об этом сообщило ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на платформе MAX.
Днем в воскресенье, 29 ноября, там загорелась покрасочная камера, огонь перекинулся на крышу блочного строения. На вызов приехали расчеты нескольких пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" и федеральной противопожарной службы.
Огнеборцы провели разведку и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать, распространение огня остановили.
Возгорание ликвидировано, угроза распространения огня устраненаговорится в публикации
В настоящее время на месте продолжаются работы: спасатели разбирают конструкции и проливают тлеющие участки. Причину возгорания выясняют.