В микрорайоне Львовский в Подольске потушили пожар на территории предприятия

Пожарные справились с возгоранием на предприятии в Подольске В микрорайоне Львовский в Подольске потушили пожар на территории предприятия

Москва29 ноя Вести.В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска потушили пожар на предприятии. Об этом сообщило ГКУ Московской области «Мособлпожспас» на платформе MAX.

Днем в воскресенье, 29 ноября, там загорелась покрасочная камера, огонь перекинулся на крышу блочного строения. На вызов приехали расчеты нескольких пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас" и федеральной противопожарной службы.

Огнеборцы провели разведку и приступили к тушению. Пожар удалось ликвидировать, распространение огня остановили.

Возгорание ликвидировано, угроза распространения огня устранена говорится в публикации

В настоящее время на месте продолжаются работы: спасатели разбирают конструкции и проливают тлеющие участки. Причину возгорания выясняют.