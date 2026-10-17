Пожары в Калифорнии угрожают вилле, где Брежнев и Никсон подписали соглашение

Пожары в Калифорнии угрожают месту подписания советско-американского соглашения Пожары в Калифорнии угрожают вилле, где Брежнев и Никсон подписали соглашение

Москва17 окт Вести.Лесные пожары, бушующие в Южной Калифорнии, подобрались к вилле, где в 1973 году председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон подписали соглашение о предотвращении ядерной войны. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Пламя уже охватило элитные жилые районы, включая Сан-Клементе и Сан-Хуан-Капистрано, где, по меньшей мере, сгорели шесть коттеджей. Власти распорядились об эвакуации около 16 тысяч жителей. Быстрому распространению огня способствуют жаркая сухая погода и сильный ветер, порывы которого достигают 110 км/ч.

В Малибу под угрозой находятся более семи тысяч особняков, в том числе в районах, где недвижимостью владеют известные американские знаменитости, среди которых рэпер Jay-Z и певица Бейонсе.

Ранее сообщалось, что природный пожар в округе Лос-Анджелес распространился на площадь около 340 гектаров. Власти объявляли эвакуацию жителей трех прилегающих районов.