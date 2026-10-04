NYP: кустарниковый пожар в Калифорнии распространился на 40 гектаров

В Калифорнии из-за пожара в кустарниках огнем охвачено около 40 гектаров NYP: кустарниковый пожар в Калифорнии распространился на 40 гектаров

Москва4 окт Вести.В американском штате Калифорния зафиксирован пожар на кустарниковой территории, площадь возгорания составила примерно 40 гектаров, сообщил таблоид New York Post (NYP).

Согласно публикации, пожар возник днем 3 октября в горах к северо-востоку от Санта-Клариты и быстро распространился на большую площадь.

За считанные минуты площадь возгорания увеличилась примерно с двух гектаров до порядка 40 гектаров, отметило издание.

Когда пожар охватил около восьми гектаров, экстренные службы штата получили распоряжение готовить местное население к эвакуации.

Газета The Telegraph в августе сообщила, что в Калифорнии разработали робота-"кентавра", задача которого — помогать спасателям и лесохозяйственным службам в при тушении лесных пожаров.