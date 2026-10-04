Москва4 октВести.В американском штате Калифорния зафиксирован пожар на кустарниковой территории, площадь возгорания составила примерно 40 гектаров, сообщил таблоид New York Post (NYP).
Согласно публикации, пожар возник днем 3 октября в горах к северо-востоку от Санта-Клариты и быстро распространился на большую площадь.
За считанные минуты площадь возгорания увеличилась примерно с двух гектаров до порядка 40 гектаров, отметило издание.
Когда пожар охватил около восьми гектаров, экстренные службы штата получили распоряжение готовить местное население к эвакуации.
Газета The Telegraph в августе сообщила, что в Калифорнии разработали робота-"кентавра", задача которого — помогать спасателям и лесохозяйственным службам в при тушении лесных пожаров.