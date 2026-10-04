Пожар в Калифорнии охватил уже более 340 гектаров

Огонь при пожаре в Калифорнии охватил 340 гектаров, эвакуируют 3 района Пожар в Калифорнии охватил уже более 340 гектаров

Москва4 окт Вести.Пожар, который возник на участке с кустарниковой растительностью в американском штате Калифорнии, охватил порядка 341 гектара, сообщили в местном департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты.

Жителей трех расположенных рядом районов обязали эвакуироваться, поскольку возникла прямая угроза для их жизни, добавили в ведомстве. Еще в девяти районах округа Лос-Анджелес объявлен режим подготовки к возможной эвакуации. Причина пожара устанавливается.

Таблоид New York Post ранее сообщил, что возгорание возникло днем 3 октября в горах к северо-востоку от Санта-Клариты и быстро распространилось на большую площадь.