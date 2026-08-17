Робот-"кентавр" создан для борьбы с лесными пожарами в Калифорнии Робота-"кентавра" для борьбы с лесными пожарами создали в Калифорнии

Москва17 авг Вести.В Калифорнии представлен робот-"кентавр", который создан помогать при лесных пожарах, сообщает The Telegraph.

Я немного отошел от канонов, сделав голову в виде головы животного, а не человека. Я знаю, что многие люди считают, что этот робот выглядит жутковато ... Человеческая голова была еще хуже. Я попробовал один вариант, и мне показалось, что он выглядит еще более странно рассказал создатель устройства, инженер Бо Гастон

Робот высотой в два метра и весом в 90 кг оснащен бензопилой и способен убирать засохшие деревья вокруг опор линий электропередач до того, как они загорятся. Гастон объяснил, что такая конструкция может упасть на человека, поэтому пугающий дизайн был мерой предосторожности.

Я постарался сделать его страшным, потому что он опасен сказал основатель

Гастон считает, что в дальнейшем робота можно было бы выставить на продажу примерно за 100 тысяч долларов.

В январе 2025 года в американском штате Калифорния произошел пожар, погибли 19 человек.