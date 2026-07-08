Правила отсрочки от армии для студентов проверят на конституционность Конституционный суд проверит правила отсрочки от армии для студентов

Москва8 июл Вести.Конституционный суд рассмотрит жалобу москвича на норму закона о воинской обязанности. Речь идет о правиле, которое позволяет отказывать в отсрочке от армии тем, кто поступил в вуз не в год окончания школы, пишет РБК со ссылкой на заявление молодого человека.

Сообщается, что студент намерен оспорить в суде п. "а" ч. 2 ст. 24 закона "О воинской обязанности и военной службе". Данная норма регулирует предоставление отсрочки от призыва студентам-очникам.

В своем заявлении студент рассказал, что закончил школу в 2022 году. После выпуска он направил в военкомат заявление о замене военной службы альтернативной гражданской. Через год юноша поступил на режиссерский факультет ГИТИСа по специальности "Актерское мастерство" на очную форму обучения. В 2024 году он самостоятельно предоставил в Единый пункт призыва Москвы документы, которые подтверждают его право на отсрочку. Однако призывная комиссия признала его годным к службе и вручила повестку в армию.

В феврале 2025 года Пресненский райсуд Москвы признал это решение незаконным. Спустя три месяца Мосгорсуд отменил решение нижестоящей инстанции, а Второй кассационный суд общей юрисдикции и Верховный суд РФ затем оставили его в силе.

В своем решении суды ссылались на ст. 24 закона РФ "О воинской обязанности и военной службе". В своей жалобе молодой человек заявил, что инстанции трактовали эту норму как то, что отсрочка от армии предоставляется окончившим школу гражданам, если они поступили в вуз "в год прохождения государственной итоговой аттестации", то есть "незамедлительно". Истец считает, что такая практика ставит абитуриентов в неравное положение и ограничивает право на образование.