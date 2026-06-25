Правительство поддержало введение принципа "бери или плати" в договорах бизнеса Кабмин РФ поддержал закрепление принципа "бери или плати" в Гражданском кодексе

Москва25 июн Вести.Российское правительство поддержало законопроект, который разрешает предпринимателям использовать в договорах принцип "бери или плати" и закреплять фиксированную плату за односторонний отказ от обязательств.

Механизм "бери или плати" предполагает возможность заранее прописать в договоре фиксированную плату за односторонний отказ от исполнения обязательств, которую затем не сможет снизить суд. В частности, речь идет о компенсации фактических расходов или неустойке.

Правительство РФ поддержало законопроект, разработанный Минэкономразвития говорится в сообщении на сайте министерства

Поправки планируется внести в Гражданский кодекс.

Отмечается, что принцип "бери или плати" поможет решить системную проблему, когда добросовестный поставщик вкладывает значительные средства в производство под конкретный заказ, а потом остается без защиты после одностороннего отказа заказчика от договора.

Суды сейчас часто снижают размер компенсации, и добросовестный поставщик может получить лишь 5-30%.

Это очень важно как для бизнеса, который дапланирует производить новую продукцию, которой сейчас нет на рынке, так и для банков, которые под эти договоры смогут открывать финансирование указывает Минэкономразвития со ссылкой на первого замминистра Максима Колесникова

Ранее Госдума приняла поправки в Гражданский кодекс, которые устанавливают срок давности в 10 лет по искам о приватизации.