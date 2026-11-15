Москва15 нояВести.Свыше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов сбили ночью в воскресенье, 15 ноября, в Астраханской области, сообщил в MAX губернатор Игорь Бабушкин.
Уточняется, что атаке ВСУ подверглась северная часть региона.
Прошедшей ночью север нашего региона подвергся атаке 31 беспилотника со стороны ВСУговорится в заявлении
Дроны были уничтожены расчетами дежурных средств противовоздушной обороны РФ, гражданская инфраструктура не повреждена, сотрудники оперативных служб устраняют последствия.