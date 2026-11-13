Москва13 ноя Вести.Ночью в пятницу, 13 ноября, Астраханская область была атакована беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщил в MAX губернатор Игорь Бабушкин.

По данным главы региона, в атаке были задействованы 30 дронов.

Сегодня ночью наш регион подвергся атаке 30 беспилотников со стороны ВСУ. Целью врага стали объекты в северных районах нашей области говорится в заявлении

Расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы перехватили все БПЛА, в результате произошедшего никто не пострадал.