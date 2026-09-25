Над Калужской областью за минувшую ночь сбиты 36 БПЛА ВСУ

Шапша рассказал о 36 сбитых над Калужской областью дронах Над Калужской областью за минувшую ночь сбиты 36 БПЛА ВСУ

Москва25 сен Вести.За вечер 24 сентября и прошедшую ночь в небе над территорией Калужской области сбиты 36 БПЛА ВСУ. Об этом MAX рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

Атаке подверглись 9 муниципальных округов.

За вчерашний вечер и минувшую ночь силами ПВО уничтожены 36 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Медынского, Перемышльского, Сухиничского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги

Оперативные группы работают на местах. По предварительным данным, никто не пострадал. Инфраструктура не разрушена.