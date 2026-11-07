Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки в Луганске

При столкновении маршрутки и легковушки в Луганске пострадали 9 человек Девять человек получили травмы в результате ДТП с участием маршрутки в Луганске

Москва7 ноя Вести.Девять человек получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля в Луганске. Об этом сообщили в правительстве ЛНР в мессенджере МАХ.

Авария произошла 7 ноября, в субботу, на перекрестке улиц Волгоградская и Маяковская. От удара маршрутка перевернулась.

В результате аварии пострадали 9 человек, из них трое — несовершеннолетние. Один взрослый мужчина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести рассказала министр здравоохранения республики Наталия Пащенко

Она отметила, что для оказания помощи пострадавшим задействованы все необходимые ресурсы.