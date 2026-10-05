В Луганске мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто

Два автомобиля столкнулись в Луганске, один человек госпитализирован В Луганске мужчина госпитализирован после лобового столкновения двух авто

Москва5 окт Вести.Вечером 5 октября на пересечении улиц Буденного и Королева в Луганске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один человек получил травмы, сообщает МЧС России по ЛНР.

Пострадавший в результате лобового столкновения был заблокирован в одной из машин.

Спасатели деблокировали пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован написано в MAX

Водителю и пассажиру второго автомобиля госпитализация не понадобилась. Они были осмотрены медиками на месте происшествия.