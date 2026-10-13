Москва13 окт Вести.Базирующийся в Приморском крае 35-й инженерно-саперный полк получил почетное звание "гвардейского". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Почетный титул был присвоен указом президента России Владимира Путина.

Указом Президента РФ за массовый героизм, стойкость и мужество, проявленные личным составом в зоне проведения СВО и в ходе миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, полку присвоено почетное наименование "гвардейский" говорится в сообщении

Такеж в ведомстве отметили, что за время существования полка 290 его военнослужащих были представлены к государственным и ведомственным наградам. Среди них - Герой России сержант Юрий Мушенков.