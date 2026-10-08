Москва8 октВести.Временно приостановлен прием документов в визовых центрах Кипра в шести городах России. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии.
Причина — технические неполадки, сообщили на сайте визового оператора BLS Internationalговорится в сообщении
Заявления на визы временно не принимаются в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и в Новосибирске.
После возобновления работы заявителей примут по ранее оформленной записи, повторная запись не требуется.
Уточняется, что визовые центры в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге продолжают работать в штатном режиме.
Срок устранения неисправностей пока не известен.