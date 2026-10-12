Россияне временно не могут записаться на британскую визу онлайн

Россиянам временно закрыли онлайн-запись на визы в Британию Россияне временно не могут записаться на британскую визу онлайн

Москва12 окт Вести.Россияне временно не могут записаться на подачу документов на британскую визу из-за отключения онлайн-сервисов визового оператора VFS Global. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, VFS Global уведомил о временной приостановке работы онлайн-сервисов в связи с обновлением системы. Ограничения затронули не только новых заявителей: сейчас невозможно проверить или перенести уже назначенную запись, а также самостоятельно загрузить подтверждающие документы.

При этом тем, кто уже записан на прием, не нужно отменять поездку в визовый центр. В АТОР уточнили, что VFS Global не объявлял об отмене ранее назначенных визитов.

Заявителям, которые начали загружать документы, но не успели завершить процесс, рекомендуют взять их с собой на прием. В визовом центре документы бесплатно отсканируют и загрузят в систему.

Сроки возобновления онлайн-записи пока неизвестны. В VFS Global обещают восстановить работу сервисов в кратчайшие сроки, добавили в АТОР.

Ранее на несколько дней подача документов была прекращена в визовых центрах Кипра в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Как уточняли в АТОР, это произошло из-за технических неполадок в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.