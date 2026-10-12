Москва12 окт Вести.Визовые центры Кипра с 12 октября снова принимают заявления на визы в России — прием был ранее приостановлен по техническим причинам. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Визовые центры Кипра возобновляют прием документов в России с 12 октября. При этом сайты визовых центров Кипра пока работают некорректно: появляется ошибка 404 ("Страница не найдена"). Из-за этого у заявителей могут возникать сложности с онлайн-записью и отслеживанием статуса заявлений сообщила ассоциация Telegram-канале

8 октября подача документов была временно прекращена в шести российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Как уточнили в ассоциации, это произошло из-за технических неполадок в консульствах Кипра в Москве и Санкт-Петербурге.

В АТОР добавили, что туристам, которые не сумели подать документы из-за сбоя, заново записываться в визовый центр не требуется. Визовый оператор BLS сам свяжется с заявителями по телефону либо электронной почте и разъяснит порядок подачи документов.