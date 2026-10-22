Приставы опечатали в Уфе частный зверинец за издевательства над хищниками Частный зоопарк опечатали в Уфе из-за издевательства над 12 хищниками

Москва22 окт Вести.Судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность частного зоолунопарка "Саванна" в Уфе за издевательства над 12 хищниками. Об этом сообщили в ГУФССП по Башкирии.

"Предприятие культуры и отдыха — зоолунопарка "Саванна" привлечено к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Санкцией данной статьи предусматривается приостановление деятельности сроком на 30 суток сказано в сообщении

По информации ведомства, 12 хищных зверей на протяжении нескольких лет живут в заброшенном зоопарке на улице Менделеева в Уфе. При этом они содержатся в непригодных условиях. Представители зверинца отказываются освобождать незаконно занимаемую площадь.

Организации был предоставлен срок для освобождения земельного участка и решения вопроса о дальнейшем содержании животных. Однако владелец не принял мер для исполнения решения суда.

В итоге суд приостановил работу зверинца на 30 суток. Зоопарк не имеет право вести какую-либо хозяйственную и публичную деятельность, включая прием посетителей и оказание услуг. Судебные приставы опечатали зоолунопарк "Саванна".