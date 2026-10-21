Москва21 окт Вести.В Белогорске суд принял решение на 30 суток приостановить деятельность детского сада № 10 из-за нарушений санитарных норм. Об этом пресс-служба судов Амурской области сообщает в MAX.

В начале октября 2026 года инспекторы Роспотребнадзора при проверке обнаружили подтопленный подвал, в нескольких помещениях нашли следы грибка. Вытяжные вентиляционные решетки были загрязнены, а в коридоре между этажами заметили тараканов. Также выяснилось, что администрация сада не сообщила в Роспотребнадзор об аварийной ситуации в системе водоотведения, возникшей в июле 2026 года.

Представители детского сада признали вину. Они объяснили, что руководство действовало: обращались в управляющую компанию и ресурсоснабжающие организации, чтобы устранить протечку. На момент суда в саду уже провели дезинфекцию от насекомых, устранили подтеки на стенах и очистили вентиляционные решетки говорится в мессенджере

По решению суда работа учреждения приостановлена до 10 ноября 2026 года. В случае предоставления доказательств устранения всех нарушений суд может досрочно прекратить исполнение наказания.