В Удмуртии на 45 суток приостановили работу детского лагеря из-за антисанитарии

Суд приостановил работу детского лагеря в Удмуртии из-за антисанитарии В Удмуртии на 45 суток приостановили работу детского лагеря из-за антисанитарии

Москва26 авг Вести.Суд в Удмуртии приостановил работу детского оздоровительного лагеря "Энергетик" в Якшур-Бодьинском районе из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в пресс-службе судов республики.

Согласно материалам дела, юрлицо нарушило требования санитарного законодательства в части организации питания, требований к питьевой воде. Общее количество выявленных нарушений составило более 20.

Учреждение признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению сказано в сообщении

Деятельность лагеря приостановлена на 45 суток.