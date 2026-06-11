Присяжные признали сценариста "Счастливы вместе" виновным в убийстве Сценарист "Счастливы вместе" признан виновным в убийстве участника "Дома-2"

Москва11 июн Вести.Присяжные признали сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового виновным в убийстве участника "Дома-2" Дмитрия Лукина. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Решение было принято 9 июня 2026 года в Измайловском районном суде.

Коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового Станислава Эдуардовича говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе ссоры обвиняемый нанес Лукину 91 удар ножом. Потерпевший скончался от полученных травм.

Обсуждение вердикта назначено на 18 июня 2026 года.