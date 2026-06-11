Москва11 июнВести.Присяжные признали сценариста сериала "Счастливы вместе" Станислава Берестового виновным в убийстве участника "Дома-2" Дмитрия Лукина. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Решение было принято 9 июня 2026 года в Измайловском районном суде.
Коллегия присяжных заседателей провозгласила обвинительный вердикт по уголовному делу в отношении Берестового Станислава Эдуардовичаговорится в сообщении
Отмечается, что в ходе ссоры обвиняемый нанес Лукину 91 удар ножом. Потерпевший скончался от полученных травм.
Обсуждение вердикта назначено на 18 июня 2026 года.