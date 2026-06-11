Москва11 июн Вести.Сценарист сериала "Счастливы вместе" Станислав Берестовой убил бывшего участника "Дома-2" Дмитрия Лукина, нанеся ему 91 удар ножом. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Вердиктом коллегии присяжных заседателей установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, Берестовой в ходе ссоры нанес потерпевшему 91 удар ножом говорится в сообщении

Потерпевший скончался от травм.

Присяжные признали Берестового виновным в убийстве. Решение было принято 9 июня 2026 года в Измайловском районном суде. Обсуждение вердикта пройдет 18 июня 2026 года.

Ранее сценарист сознался в содеянном и озвучил свою версию произошедшего. По его словам, Лукин первым начал конфликт и пошел на него с ножом, а сам он лишь защищался.