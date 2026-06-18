Сценарист сериала "Счастливы вместе" приговорен к 6 годам 7 месяцам за убийство

Суд вынес приговор сценаристу сериала "Счастливы вместе" за убийство приятеля Сценарист сериала "Счастливы вместе" приговорен к 6 годам 7 месяцам за убийство

Москва18 июн Вести.В Москве Измайловский районный приговорил к шести годам семи месяцам колонии сценариста Станислава Берестового. Он признан виновным в причинении смерти бывшему участнику шоу "Дом-2" Дмитрию Лукину. Об этом сообщает столичная прокуратура в MAX.

Ему назначено наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении

По материалам следствия, ночью 14 апреля 2025 года обвиняемый - сценарист сериала "Счастливы вместе" - во время распития спиртного в квартире жилого дома на Щелковском шоссе поссорился со своим 33-летним знакомым.

В результате конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кухонным ножом в шею, грудь, живот, спину и верхние конечности. Мужчина скончался на месте.