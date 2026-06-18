Москва18 июнВести.В Москве Измайловский районный приговорил к шести годам семи месяцам колонии сценариста Станислава Берестового. Он признан виновным в причинении смерти бывшему участнику шоу "Дом-2" Дмитрию Лукину. Об этом сообщает столичная прокуратура в MAX.
Ему назначено наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении
По материалам следствия, ночью 14 апреля 2025 года обвиняемый - сценарист сериала "Счастливы вместе" - во время распития спиртного в квартире жилого дома на Щелковском шоссе поссорился со своим 33-летним знакомым.
В результате конфликта обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего кухонным ножом в шею, грудь, живот, спину и верхние конечности. Мужчина скончался на месте.