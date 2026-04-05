Москва5 апрВести.Европе нужно покончить с Украиной после инцидента со взрывчаткой рядом с газопроводом "Турецкий поток" в Сербии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
По его словам, это необходимо сделать прежде, чем Украина разрушит Европу.
Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европунаписал Малинен в соцсети X
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, обнаружили взрывчатку и детонатор. Сербский лидер также отметил, что ознакомил венгерского премьера Виктора Орбана с первыми результатами расследования этого инцидента.