Профессор Малинен: ЕС нужно покончить с Украиной после случая с бомбой в Сербии

Москва5 апр Вести.Европе нужно покончить с Украиной после инцидента со взрывчаткой рядом с газопроводом "Турецкий поток" в Сербии. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

По его словам, это необходимо сделать прежде, чем Украина разрушит Европу.

Нам нужно покончить с Украиной, прежде чем она разрушит Европу написал Малинен в соцсети X

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что рядом с трубопроводом из Сербии в Венгрию, по которому идет российский газ, обнаружили взрывчатку и детонатор. Сербский лидер также отметил, что ознакомил венгерского премьера Виктора Орбана с первыми результатами расследования этого инцидента.