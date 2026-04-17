Профессор Миршаймер: после победы РФ на Украине Трамп обвинит во всем ЕС

Москва17 апр Вести.Президент США Дональд Трамп после победы РФ на Украине обвинит во всем Евросоюз, заявил профессор Чикагского университета, политолог Джон Миршаймер в интервью ИС "Вести".

Президент Трамп скажет, что это европейцы не поддержали Украину, и именно поэтому Украина проиграла. По его версии, Соединенные Штаты тут ни при чем сказал он

По словам профессора, американский лидер может заявить, что Украина "держалась хорошо" до того момента, пока ее поддерживали США.

Ранее стало известно, что Великобритания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 120 тысяч беспилотников, это крупнейшая поставка дронов такого типа.

В начале апреля Трамп говорил, что Америке не нужно было "лезть на Украину", которая находится в тысячах миль от США.