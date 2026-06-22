Москва22 июнВести.Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки, женщина находилась с пьяными на трамвайной остановке в центре Москвы, сообщается в MAX-канале МВД РФ по столице.
По данным полиции, в дежурную часть сообщила прохожая, она заметила на трамвайной остановке в центре Москвы пьяную пару с маленькой девочкой, которая капризничала. Установлено, что 5-летняя девочка воспитывается родственницей ее мамы. В тот день мама с ее дочкой отправилась в гости, где, выпив, попросила знакомую отвезти дочь домой.
В отношении матери несовершеннолетней девочки составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнихотмечается в сообщении
В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.