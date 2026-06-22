На сидевшую с пьяными на остановке в Москве мать девочки составлен протокол

Прохожие сообщили в полицию о пьяной паре с ребенком в центре Москвы На сидевшую с пьяными на остановке в Москве мать девочки составлен протокол

Москва22 июн Вести.Полицейские привлекли к административной ответственности мать девочки, женщина находилась с пьяными на трамвайной остановке в центре Москвы, сообщается в MAX-канале МВД РФ по столице.

По данным полиции, в дежурную часть сообщила прохожая, она заметила на трамвайной остановке в центре Москвы пьяную пару с маленькой девочкой, которая капризничала​​​. Установлено, что 5-летняя девочка воспитывается родственницей ее мамы. В тот день мама с ее дочкой отправилась в гости, где, выпив, попросила знакомую отвезти дочь домой.

В отношении матери несовершеннолетней девочки составлен административный протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних отмечается в сообщении

В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.