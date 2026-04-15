Москва15 апрВести.В дельфинарии на территории Лазаревского района Сочи в Краснодарском крае идет проверка, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Разбирательство проводят сотрудники Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.
Проводит проверку по факту возможного нарушения законодательства в дельфинарии в Лазаревском районеговорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX
Уточняется, что по итогам прокурорской проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о том, что млекопитающие содержатся в дельфинарии в неподобающих условиях.