Прокуратура проверяет дельфинарий в Сочи

Москва15 апр Вести.В дельфинарии на территории Лазаревского района Сочи в Краснодарском крае идет проверка, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Разбирательство проводят сотрудники Сочинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Проводит проверку по факту возможного нарушения законодательства в дельфинарии в Лазаревском районе говорится в заявлении, опубликованном ведомством в мессенджере MAX

Уточняется, что по итогам прокурорской проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились публикации о том, что млекопитающие содержатся в дельфинарии в неподобающих условиях.