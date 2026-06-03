В Лазаревском завершена проверка дельфинария после жалоб жителей В Сочи прокуратура проверила условия содержания животных в дельфинарии

Москва3 июн Вести.Сочинская природоохранная прокуратура совместно с Россельхознадзором провела проверку условий содержания морских животных. Как передает краевое ведомство в MAX, поводом стали жалобы жителей. Окно, расположенное в стене бассейна, выходит в ресторан быстрого питания, чтобы посетители могли наблюдать за животными.

Закон строго регламентирует условия содержания дельфинов. Например, на одну афалину нужно не менее 200 кубометров воды с определенным химсоставом и температурой от +15 до +22 градусов говорится в сообщении

По предварительным данным, дельфинарий подходит обитателям по размерам, хотя итоги проверки еще не опубликованы официально.