Москва10 нояВести.В Тамбовской области мужчину, пропавшего несколько дней назад, удалось спасти из болота благодаря найденному ботинку. Об этом пишет РЕН ТВ.
По данным издания, об исчезновении местного жителя родственники сообщили в полицию вечером 7 ноября. Они рассказали, что он ушел из дома легко одетым, а на улице уже начались заморозки.
Сотрудники МВД и волонтеры начали поиска в ближайших лесах и на полях. Территорию осматривали в том числе с воздуха с помощью дрона с тепловизором.
Через время в болотистой местности нашли ботинок мужчины. Это помогло сузить зону поиска, и в итоге пропавшего обнаружили в зарослях. Он находился в критическом состоянии.
Мужчину эвакуировали к ближайшей трассе и там передали медикам скорой помощи.