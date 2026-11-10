Пропавшего в Тамбовской области мужчину спасли из болота благодаря ботинку Мужчину спасли из болота в Тамбовской области благодаря ботинку

Москва10 ноя Вести.В Тамбовской области мужчину, пропавшего несколько дней назад, удалось спасти из болота благодаря найденному ботинку. Об этом пишет РЕН ТВ.

По данным издания, об исчезновении местного жителя родственники сообщили в полицию вечером 7 ноября. Они рассказали, что он ушел из дома легко одетым, а на улице уже начались заморозки.

Сотрудники МВД и волонтеры начали поиска в ближайших лесах и на полях. Территорию осматривали в том числе с воздуха с помощью дрона с тепловизором.

Через время в болотистой местности нашли ботинок мужчины. Это помогло сузить зону поиска, и в итоге пропавшего обнаружили в зарослях. Он находился в критическом состоянии.

Мужчину эвакуировали к ближайшей трассе и там передали медикам скорой помощи.