В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего по дороге со свадьбы

Тело пропавшего по дороге со свадьбы жителя Омской области нашли на болоте В Омской области нашли тело мужчины, пропавшего по дороге со свадьбы

Москва31 окт Вести.В Омской области обнаружили тело 43‑летнего мужчины, который пропал, возвращаясь со свадьбы, сообщает "АиФ-Омск".

Его тело обнаружили неподалеку от автомобиля в болотистой местности говорится в публикации

Обстоятельства и причины гибели устанавливают правоохранители. В Следственном комитете уточнили, что видимых телесных повреждений на теле нет.

Мужчина пропал ночью 18 октября, когда возвращался домой в поселок Таврическое на автомобиле Toyota Corolla из Русско‑Полянского района после свадьбы. Пытаясь срезать путь, водитель поехал через село Целинное, но машина застряла в болоте. Он позвонил знакомому и сообщил, что заблудился, а после этого перестал выходить на связь.

Через несколько дней автомобиль нашли на заболоченном участке поля рядом с водоемом.

По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. К поискам подключались волонтеры.

Знакомые погибшего рассказали в соцсетях, что он в одиночку воспитывал детей.