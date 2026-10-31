Москва31 октВести.В Омской области обнаружили тело 43‑летнего мужчины, который пропал, возвращаясь со свадьбы, сообщает "АиФ-Омск".
Его тело обнаружили неподалеку от автомобиля в болотистой местностиговорится в публикации
Обстоятельства и причины гибели устанавливают правоохранители. В Следственном комитете уточнили, что видимых телесных повреждений на теле нет.
Мужчина пропал ночью 18 октября, когда возвращался домой в поселок Таврическое на автомобиле Toyota Corolla из Русско‑Полянского района после свадьбы. Пытаясь срезать путь, водитель поехал через село Целинное, но машина застряла в болоте. Он позвонил знакомому и сообщил, что заблудился, а после этого перестал выходить на связь.
Через несколько дней автомобиль нашли на заболоченном участке поля рядом с водоемом.
По факту исчезновения мужчины было возбуждено уголовное дело. К поискам подключались волонтеры.
Знакомые погибшего рассказали в соцсетях, что он в одиночку воспитывал детей.