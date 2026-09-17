Москва17 сенВести.Житель Архангельской области Николай Шаблыкин пошел за грибами и заблудился. Мужчина провел в лесу 12 суток, пока его не нашли, сообщают "Известия".
Мужчина пропал 5 сентября в районе поселка Луковецкий, откуда вместе товарищами ушел за грибами. Он заблудился, но попросить о помощи не мог, поскольку в лесу не было связи.
Были организованы поиски с участием спасателей, кинологов, а также друзей и коллег Николая. За 12 дней поисковые группы прошли почти 400 километров при температуре около плюс 7 градусов и под непрекращающимся дождем.
В результате 17 сентября на Шаблыкина наткнулись другие грибники на технологической дороге в районе Луковецкого. Они доставили мужчину в поселок.
Я 12 дней продержался в лесу на болотной воде с клюквой – не было ничего. Первые два дня зажигалка быларассказал Шаблыкин
По словам мужчины, он спасался от холода, укрываясь можжевельником, и опасался встречи с лосем или медведем.
Возвращения отца семейства ждали жена и трое детей, младшему из которых всего 2 года. После случившегося он обещал больше никогда не ходить в лес.
Сейчас Шаблыкин находится в больнице – от сырости у него опухли ноги.