В Поморье заблудившийся грибник 12 дней бродил по лесу, питаясь клюквой В Архангельской области заблудившийся грибник выжил после 12-дневных скитаний

Москва17 сен Вести.Житель Архангельской области Николай Шаблыкин пошел за грибами и заблудился. Мужчина провел в лесу 12 суток, пока его не нашли, сообщают "Известия".

Мужчина пропал 5 сентября в районе поселка Луковецкий, откуда вместе товарищами ушел за грибами. Он заблудился, но попросить о помощи не мог, поскольку в лесу не было связи.

Были организованы поиски с участием спасателей, кинологов, а также друзей и коллег Николая. За 12 дней поисковые группы прошли почти 400 километров при температуре около плюс 7 градусов и под непрекращающимся дождем.

В результате 17 сентября на Шаблыкина наткнулись другие грибники на технологической дороге в районе Луковецкого. Они доставили мужчину в поселок.

Я 12 дней продержался в лесу на болотной воде с клюквой – не было ничего. Первые два дня зажигалка была рассказал Шаблыкин

По словам мужчины, он спасался от холода, укрываясь можжевельником, и опасался встречи с лосем или медведем.

Возвращения отца семейства ждали жена и трое детей, младшему из которых всего 2 года. После случившегося он обещал больше никогда не ходить в лес.

Сейчас Шаблыкин находится в больнице – от сырости у него опухли ноги.