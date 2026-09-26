В Вологодской области ищут ребенка, потерявшегося в лесу В Вологодской области ищут школьника, потерявшегося в лесу

Москва26 сен Вести.В Белозерском округе Вологодской области организованы поиски 11-летнего мальчика, который пропал в лесу во время сбора грибов со своим отцом. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов.

В Белозерском округе ведутся поиски ребёнка, потерявшегося в лесу. Заявление о пропаже 11-летнего мальчика написал отец, с которым ребенок ушел в лес за грибами. Поиски развернуты в районе деревни Туриково... Ситуацию держу на контроле говорится в сообщении

По данным главы региона, в поисковой операции участвуют 20 сотрудников полиции, шесть добровольцев, а также местные жители, в том числе охотники. На место выехал начальник областной спасательной службы с личным составом и кинологами.

В случае, если к утру 27 сентября ребенок не будет найден, на месте будет развернут штаб, добавил Филимонов.