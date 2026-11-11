Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной началось в Москве В Москве прощаются с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Москва11 ноя Вести.В Москве 11 ноября прощаются с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. Церемония проходит в Храме Воскресения Словущего, передает ИС "Вести".

Проводить актрису в последний путь пришли сотни людей: близкие, коллеги, друзья и многочисленные поклонники.

Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 7 ноября в возрасте 88 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Ранее ее дочь Ольга Шукшина сообщала, что гражданской панихиды не запланировано. После отпевания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем – писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным.

Лидия Федосеева-Шукшина сыграла почти в сотне фильмов и сериалов, среди которых: "Печки-лавочки", "Калина красная", "Двенадцать стульев", "Два капитана", "Личная жизнь королевы", "Вам и не снилось", "Графиня Шереметева" и многих других.