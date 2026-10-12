РИА Новости: прямые спортивные трансляции можно будет смотреть во время полета

Прямые спортивные трансляции могут начать показывать во время полета РИА Новости: прямые спортивные трансляции можно будет смотреть во время полета

Москва12 окт Вести.На борту российский авиалиний можно будет смотреть спортивные трансляции в реальном времени - техническая возможность для этого существует. Об этом РИА Новости рассказали в авиакомпаниях Smartavia и S7.

Там также добавили, что некоторые организации уже ведут работу в этом направлении.

Техническая возможность для этого есть… Если в России появится провайдер спутникового интернета с фокусом на предоставление услуг для авиакомпаний, этот вопрос может быть решен положительно заявили в пресс-службе Smartavia

Компания S7, в свою очередь, активно сотрудничает с другими организациями для предоставления доступа к широкополосному интернету во время полета, а также ведет исследования, заявили в их пресс-службе. Там отметили, что говорить о конкретных сроках реализации в данный момент сложно.

Ранее представители Red Wings, S7 и Smartavia сообщили, что Российские авиакомпании начнут продавать билеты за цифровые рубли. Планируется, что новый способ оплаты будет доступен при покупке билета на сайте наравне с другими вариантами.