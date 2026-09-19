В небе над ДНР за сутки сбито 14 беспилотников

Пушилин назвал число БПЛА, сбитых за сутки над ДНР В небе над ДНР за сутки сбито 14 беспилотников

Москва19 сен Вести.За минувшие сутки в небе над ДНР было ликвидировано 14 БПЛА противника, сообщил глава республики Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ были направлены на объекты гражданской инфраструктуры.

За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 14 дронов противника говорится в публикации

Ранее сегодня председатель правительства региона Андрей Чертков сообщил, что часть жителей ДНР осталась без света в результате атаки ВСУ.