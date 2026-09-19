Москва19 сенВести.За минувшие сутки в небе над ДНР было ликвидировано 14 БПЛА противника, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что беспилотники ВСУ были направлены на объекты гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки над территорией ДНР системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами уничтожены 14 дронов противникаговорится в публикации
Ранее сегодня председатель правительства региона Андрей Чертков сообщил, что часть жителей ДНР осталась без света в результате атаки ВСУ.