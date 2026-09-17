Москва17 сенВести.Федеральный бюджет в августе нынешнего года выполнен с профицитом более чем в 600 миллиардов рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
...В августе федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил 606 миллиардов рублейзаявил глава государства
По словам Путина, в профицит значительный вклад внесли поступления, которые не связаны с углеводородным рынком.
В начале сентября президент говорил, что в бюджете России дефицит есть, но он некритичный.