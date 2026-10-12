Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда на второй шестилетний срок Путин назначил Птицына председателем Мосгорсуда

Москва12 окт Вести.Президент России Владимир Путин назначил Михаила Птицына председателем Московского городского суда на второй шестилетний срок.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Назначить на шестилетний срок полномочий... председателем Московского городского суда Птицына Михаила Юрьевича указывается в распоряжении

Птицын занимает этот пост с 2020 года​​​. В мае Высшая квалификационная коллегия судей России рекомендовала его кандидатом на должность.

Заместителем председателя Мосгорсуда назначили Дениса Шаповалова.

Ранее Птицын возглавил Совет судей России.