Москва20 июл Вести.Владимир Путин направил в Совет Федерации представление о назначении судьи Конституционного суда Александра Коновалова на должность заместителя председателя КС РФ с 1 октября. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас.

Помимо этого, президент предложил назначить судьей Конституционного суда Викторию Коробченко. Кандидатуры будут предварительно рассмотрены профильным комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству 23 июля, а затем вынесены на очередное заседание палаты 24 июля.

Экс-министр юстиции Александр Коновалов занял кресло судьи КС в апреле прошлого года. Он может сменить на должности заместителя председателя суда Людмилу Жаркову, которая покинет пост в связи с выходом на пенсию. Жаркова была назначена зампредом летом 2025 года, а судьей КС работает с 1997 года.