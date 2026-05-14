Путин: нужно уходить от формального деления компаний на военные и гражданские

Москва14 мая Вести.Необходимо отходить от деления предприятий на оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и гражданский сегмент. Об этом президент России Владимир Путин заявил на X съезде Союза машиностроителей РФ в Национальном центре "Россия".

Нужно уходить от формального деления компаний на оборонно-промышленный комплекс и гражданский сегмент, от условных ограничений, которые мешают оперативно осваивать новые, эффективные решения на производстве сказал глава государства

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России увеличили объем выпуска продукции на 21% в прошлом году.