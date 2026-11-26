Путин поинтересовался, существует ли еще где-то жизнь во Вселенной

Путин задался вопросом, есть ли еще где-нибудь жизнь во Вселенной Путин поинтересовался, существует ли еще где-то жизнь во Вселенной

Москва26 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с талантливой молодежью после конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" задал вопрос мальчику из Алма-Аты, увлекающегося исследованиями космоса, есть ли еще где-нибудь во Вселенной осознанные формы жизни.

Жизнь есть еще во Вселенной? Ну такая не примитивная, а интеллектуальная спросил глава российского государства

Юноша уклончиво ответил, что "возможно, есть".

Не отвечает улыбнувшись, сказал Путин и пожелал молодому человеку удачи в интеллектуальном познании

После пленарной сессии международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) в Москве Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев общались с молодыми победителями различных олимпиад в сфере технологий.