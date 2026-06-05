Путин: конфликта на Украине не произошло бы, если бы Трампа не надули с выборами

Путин заявил, что Трампа надули на предыдущих выборах президента США Путин: конфликта на Украине не произошло бы, если бы Трампа не надули с выборами

Москва5 июн Вести.Если бы американского лидера Дональда Трампа не надули на предыдущих президентских выборах в Соединенных Штатах, возможно, украинского конфликта бы не произошло. Об этом заявил президент России Владимир Путин​​​ в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, на предыдущих выборах президента США произошла явная подтасовка голосов.

Я считаю, что, если бы тогда президента Трампа бы не надули с выборами... Ну так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был у власти, может быть, действительно, этого [конфликта на Украине] бы и не произошло, может быть, он бы уделил больше внимания поиску мирного решения сказал Путин

Сам Трамп не раз подчеркивал, что украинского конфликта удалось бы избежать, если бы тогда он находился у власти в США.