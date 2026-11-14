Пьяный мужчина упал в канал Грибоедова в Петербурге Сотрудники ОМОН спасли пьяного мужчину из канала Грибоедова

Москва14 ноя Вести.Упавшего в воду канала Грибоедова нетрезвого мужчину спасли сотрудники ОМОН "Бастион" в Петербурге, сообщает пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.

Инцидент произошел ночью 12 ноября. Информацию о том, что человек упал в воду в районе Подьяческого моста, росгвардейцы получили от прохожей.

Правоохранители кинули спасательный круг, но у мужчины не оказалось сил самостоятельно доплыть до причала.

Тогда один из сотрудников ОМОН, поддерживая с находящимся в воде мужчиной вербальный контакт, бросил ему веревку, а другой сотрудник вызвал экстренные службы.

Гражданин смог дотянуться до сброшенной веревки и росгвардейцам совместно с прибывшими сотрудниками ППС удалось дотянуть его до ближайшего причала и вытащить из воды говорится в публикации

В ведомстве отметили, что у мужчины были явные внешние признаки сильного алкогольного опьянения. До прибытия скорой помощи правоохранители оказали ему первую помощь.