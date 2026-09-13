В Нижнем Новгороде спасатели помогли мужчине, упавшему с пирса в Волгу

В Нижнем Новгороде мужчина упал в Волгу с пирса В Нижнем Новгороде спасатели помогли мужчине, упавшему с пирса в Волгу

Москва13 сен Вести.В Нижнем Новгороде спасатели пришли на помощь мужчине, который упал с пирса в Волгу. Подробности в MAX приводит МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о происшествии у причала №5 в Нижегородском районе на площади Маркина поступило в службу экстренного реагирования.

Спасатели на пожарном катере "Мастер-510" подняли пострадавшего из воды и доставили на берег, где передали медикам уточняется в сообщении

Помощь мужчине не потребовалась, он не пострадал. Причины случившегося будут установлены.

К спасательной операции привлекались 6 человек, использовалось 2 единицы техники.