Москва8 июнВести.По предварительной информации, которую приводит Оперативный штаб Белгородской области, в результате ЧП в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц.
У женщин диагностировали акубаротравмы, медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр для дальнейшего обследования.
В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группыговорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, уточняется информация о последствиях произошедшего.