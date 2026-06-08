В результате детонации под Белгородом пострадали пять мирных жительниц

Пять женщин пострадали при детонации в селе Беловское под Белгородом В результате детонации под Белгородом пострадали пять мирных жительниц

Москва8 июн Вести.По предварительной информации, которую приводит Оперативный штаб Белгородской области, в результате ЧП в селе Беловское Белгородского округа пострадали пять мирных жительниц.

У женщин диагностировали акубаротравмы, медики скорой помощи эвакуируют пострадавших в областной центр для дальнейшего обследования.

В результате детонации в административном здании, трех многоквартирных и более 20 частных домах выбиты окна, повреждены кровли, фасады и входные группы говорится в заявлении Оперштаба, опубликованном в мессенджере MAX

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, уточняется информация о последствиях произошедшего.