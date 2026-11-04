Рабочий избил начальницу на заводе в Липецке В Липецке заводчанин избил начальницу на рабочем месте

Москва4 ноя Вести.Рабочий избил начальницу на заводе в Липецке, женщине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает ИА "Регнум".

Инцидент произошел 23 октября и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что сначала мужчина набросился на сидевшую за столом руководительницу с инструментом, затем в ход пошли кулаки. Оттащить его помог другой сотрудник.

Рабочий избил начальницу на заводе в Липецке… По словам дочери пострадавшей, женщину госпитализировали с многочисленными ссадинами и гематомами головы и груди. По дороге в больницу она теряла сознание говорится в Telegram-канале агентства

Утверждается, что заявление в полицию было написано на следующий день после случившегося, однако агрессора так и не задержали, он продолжает работать на заводе.