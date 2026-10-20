Москва20 окт Вести.В Улан-Удэ мужчина избил сотрудницу отеля костылем одного из постояльцев. Он задержан, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом сообщает МВД России по Бурятии.

Задержан 30-летний житель Иволгинского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении одного из городских отелей, мужчина совершил хулиганские действия с применением насилия… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По версии следствия, перед совершением преступления фигурант распивал спиртное со своей знакомой, вышел на улицу "освежиться", замерз и начал стучаться в двери разных организаций. Единственная, кто ему открыл, оказалась 67-летняя администратор. Сначала он набросился на нее с кулаками, а потом схватил стоявший у стены костыль и стал наносить удары им.

Агрессора отпустили под подписку о невыезде.