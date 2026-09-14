В Улан-Удэ пьяный незнакомец приставал к девушке прямо в трамвае Жительница Улан-Удэ пожаловалась на домогательства в общественном транспорте

Москва14 сен Вести.В Улан-Удэ неизвестный мужчина стал приставать к девушке, ехавшей в трамвае. Никто из пассажиров за нее не заступился, сообщает издание "Байкал Дейли".

Неприятная ситуация имела место в столице Бурятии на днях. Местная жительница сама рассказала о ней в одном из местных пабликов в соцсети "ВКонтакте". По ее словам, пьяный незнакомец вел себя очень нагло и на просьбы перестать не реагировал.

Я кричала, чтобы отпустил – ни один мужчина не помог. Это меня просто шокировало призналась девушка

Чтобы прекратить домогательства, пассажирке пришлось выйти раньше, чем было нужно.