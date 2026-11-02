Жительница Улан-Удэ будет привлечена к уголовной ответственности за хулиганство

МВД: жительница Бурятии обвиняется в хулиганстве Жительница Улан-Удэ будет привлечена к уголовной ответственности за хулиганство

Москва2 ноя Вести.В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело о хулиганстве в отношении 36-летней местной жительницы, сообщается в MAX-канале МВД Бурятии.

Предварительно установлено, что около одного из многоквартирных домов в Советском районе подозреваемая пинала припаркованный автомобиль. Вышедший из подъезда владелец транспортного средства сделал ей замечание, возник конфликт. Женщина схватила с земли деревянную палку, ударила мужчину по лицу и попыталась скрыться. Но заявитель догнал ее и удерживал до прибытия сотрудников полиции. Ожидая стражей порядка, женщина пыталась вырваться, а потом укусила мужчину за палец.

Полицейские задержали ранее не судимую 36-летнюю горожанку. Ей избрана мера пресечения в виде обязательства о явке говорится в сообщении

Ведется следствие.