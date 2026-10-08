Удары молотком по голове и лицу: жительница Дагестана пыталась убить знакомую Жительница Дагестана пыталась молотком убить знакомую, возбуждено дело

Москва8 окт Вести.Жительница Дагестана пыталась молотком убить знакомую, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, 5 октября в одном из домов поселка Караман-2 Кумторкалинского района между двумя знакомыми возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Тогда 38-летняя подозреваемая нанесла оппонентке множественные удары молотком по голове и лицу, забрала ее мобильный телефон, лишив пострадавшую возможности вызвать помощь, и скрылась с места.

Довести преступный умысел до конца подозреваемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам. Потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение … Возбуждено уголовное дело … по … ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.