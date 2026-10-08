Москва8 октВести.Жительница Дагестана пыталась молотком убить знакомую, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
По версии следствия, 5 октября в одном из домов поселка Караман-2 Кумторкалинского района между двумя знакомыми возник конфликт на почве личных неприязненных отношений. Тогда 38-летняя подозреваемая нанесла оппонентке множественные удары молотком по голове и лицу, забрала ее мобильный телефон, лишив пострадавшую возможности вызвать помощь, и скрылась с места.
Довести преступный умысел до конца подозреваемая не смогла по независящим от нее обстоятельствам. Потерпевшая была своевременно доставлена в медицинское учреждение … Возбуждено уголовное дело … по … ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время устанавливаются все детали произошедшего, продолжается работа по закреплению доказательств.